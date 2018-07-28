الأُطر الصحفية بغزة تدعو لمقاطعة مؤتمرات "ماتياس شمالي" الصحفية

رام الله - دنيا الوطنجددت الأُطر الصحفية في قطاع غزة، دعوتها لوسائل الإعلام والصحفيين كافة، لمقاطعة أخبار (أونروا)، وأي مؤتمر صحفي يعمل على الترتيب له مكتب مدير عملياتها في القطاع، ماتياس شمالي، رفضاً لقراراتها بحق الموظفين، وفصل 1000 منهم في غزة.وأكدت الأطر على أن المطلوب من وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، التركيز على الكارثة التي تتسبب بها تقليصات وكالة الغوث على العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، وعموم اللاجئين في المناطق الخمس بحجة الأزمة المالية، التي تمر بها (أونروا).وشّددت الأطر على أن قطاع غزة، مُستهدفٌ بشكل فاضح بقرارات إدارة الوكالة المجحفة، وتُفتعل فيه الأزمات لتمرير صفقات مشبوهة، تهدف لشطب حقوق اللاجئين، بخلاف الهدف الذي أُنشئت من أجله هذه الوكالة.