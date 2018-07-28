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شؤون فلسطينية

المالكي: التصعيد الخطير ضد الأقصى يستدعي تفعيل المسار القانوني الدولي لأقصى درجاته

المالكي: التصعيد الخطير ضد الأقصى يستدعي تفعيل المسار القانوني الدولي لأقصى درجاته
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي: إن اعتداءات الاحتلال المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك وباحاته، والعدوان الآثم على المصلين بالضرب والقنابل الغازية والصوتية مبيت، ومخطط له بشكل مسبق ومتعمد، حيث اقتحمت مجموعات اليهود المتطرفين المسجد، بحماية قوات الاحتلال وأذرعها المختلفة بأعداد كبيرة؛ للقيام بما قاموا به من قمع وانتهاكات وإساءة وفاشية احتلالية بطابعها الديني، وبمدلولاتها المعروفة للأطراف كافة.

وأضاف المالكي: تعتقد سلطات الاحتلال، أنها تمتلك من الدعم والحماية ما يحفزها على تنفيذ هذه الاقتحامات الاستفزازية والانتهاكات الجسيمة، ولديها ما يكفي من الغطاء السياسي الأمريكي؛ لتصعيد استهدافها العنيف لأولى القبلتين، وثالث الحرمين الشريفين.

أوضح الوزير د. المالكي، أن كافة تحذيراتنا ودعواتنا ومطالباتنا بالتدخل الدولي لم تنجح، بما يعكس جبن العالم وخوفه من الترهيب الأمريكي، ومن الابتزاز الإسرائيلي بحجة (اللاسامية)، وعليه لم يبقَ أمامنا إلا تفعيل المسار القانوني لأقصى درجاته، حتى يتم وضع الأمور في نصابها، ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

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