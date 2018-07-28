ملادينوف: من المؤسف قتل إسرائيل لطفل فلسطيني على حدود غزة

رام الله - دنيا الوطنأكد نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، أن قتل إسرائيل لطفل فلسطيني يبلغ من العمر (12 عاماً) على حدود قطاع غزة، هو أمر مروع ومأساوي.وأضاف ملادينوف في تغريدة له على موقع (تويتر): أن الأطفال ليسوا هدفًا، فالكثير من الأطفال قُضي عليهم، لقد حان الوقت لوضع حد لهذا الأمر".