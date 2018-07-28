مباشر | جلسة المجلس الثوري لحركة فتح من قرية كفر قدوم

شؤون فلسطينية

الحية: فتح تراوح مكانها في ملف المصالحة ولا نعرف ما دوافعها في ذلك

الحية: فتح تراوح مكانها في ملف المصالحة ولا نعرف ما دوافعها في ذلك
الدكتور خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن حركة فتح، ما زالت تراوح مكانها في التعامل مع ملف المصالحة الفلسطينية.

وقال الحية، في تصريحات نقلتها وكالة (الرأي): إنه "حتى الآن تحاول حركة فتح كسب الوقت في مسألة المصالحة، ولا تدري حركة حماس ما هي الدوافع وراء ذلك"، مؤكدًا أن المصالحة مطلب استراتيجي وطني، ويجب الاستجابة له دون مراوغة أو التفاف، نظراً لأهميته.

وتعقيباً على اللقاءات التي يجريها مسؤولون أمميون بغزة، أوضح الحية، أن حماس ترحب بأي تحرك من شأنه أن يكف العدوان عن الشعب الفلسطيني، ويلجم الاحتلال، وينهي الحصار عن غزة.

وأضاف: في حال عرض مقترح على الشعب الفلسطيني وفصائله يحقق هذين الهدفين، فإن حماس ستكون إيجابية في التعامل معه، نافيًا في الوقت ذاته، وجود أي مقترحات تحقق الشرطين حتى الآن.

وأشار الحية، إلى أن اعتداءات الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى المبارك وإغلاق أبوابه، غطرسة إسرائيلية، وفرض وقائع جديدة لن يسمح الشعب الفلسطيني بها، وتتطلب التفافاً جماهيرياً لمواجهتها.

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