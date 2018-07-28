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شؤون فلسطينية

خلاف بين نتنياهو وليبرمان بسبب شن عملية عسكرية بغزة خلال توجيهي إسرائيل

خلاف بين نتنياهو وليبرمان بسبب شن عملية عسكرية بغزة خلال توجيهي إسرائيل
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش أفيغدور ليبرمان
رام الله - دنيا الوطن
كشفت القناة الثانية الإسرائيلية، عن أن خلافًا حادًا حدث ما بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش، أفيغدور ليبرمان، على خلفية شن عملية عسكرية.

وأفادت القناة، أن نتنياهو رفض قرار ليبرمان بتاريخ 12 تموز/ يوليو الجاري، القاضي بشن عملية عسكرية ضد حركة حماس في غزة، لتزامنه مع بدء امتحانات (البجروت) والتي تعادل "امتحانات الثانوية العامة أو التوجيهي في بعض الدول العربية".

وكشفت أن التوتر بين نتنياهو وليبرمان ظهر خلال جلسة لكتلة حزب (اسرائيل بيتنا) البرلمانية، حيث قال مشاركون في الجلسة: إن هناك خلافات عميقة بينهما، فيما يخص طريقة التعامل مع غزة عسكرياً وسياسياً.

وحسب القناة الثانية، قال مقربون من نتنياهو: "إن ليبرمان يتحدث بصوت عال، ويفعل عكس ما يقول، فبعد 12 ساعة من رفضه فتح (معبر كرم أبو سالم)- المعبر الرئيسي للبضائع إلى غزة، قام بفتحه لإدخال الغاز، من تلقاء نفسه، ومنع بذلك توجيه ضغط فعال على حركة حماس".

إلى ذلك، نفى مكتب نتنياهو وجود خلاف مع ليبرمان، وقال في رد على استفسار القناة الثانية حول الموضوع: "هذا خبر كاذب كل الهدف منه هو زرع الفرقة بين رئيس الوزراء ووزير الجيش، والاثنان اتخاذا قرارات مشتركة، ولم تكن هناك خلافات في الرأي، واتخذت القرارات بالتشاور مع رئيس الأركان والنخبة الأمنية".

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