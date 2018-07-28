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جنبلاط يُهاجم الأسد: تريد إجبار الشبان الدروز على القتال في الحرب السورية

جنبلاط يُهاجم الأسد: تريد إجبار الشبان الدروز على القتال في الحرب السورية
وليد جنبلاط زعيم الطائفة الدرزية في لبنان
رام الله - دنيا الوطن
هاجم وليد جنبلاط، زعيم الطائفة الدرزية في لبنان، الرئيس السوري بشار الأسد، بسبب ما وصفه "فشل الجيش السوري، في منع مذبحة نفذها تنظيم الدولة، يوم الأربعاء الماضي، في مدينة السويداء.

 وقال جنبلاط، أمام حشود من الدروز اللبنانيين: إنه كان من السهل ملاحظة أن تنظيم الدولة، يتجمع للهجوم على السويداء، مضيفًا: ما من أحد يقول لي أن أسراب الطيران المتعددة الأميركية والروسية والأجنبية لم تر تلك التجمعات التي فاجأت الحكومة السورية، وأغارت على جبل العرب، بحسب ما نقلت (سكاي نيوز).

واتهم جنبلاط الأسد بأنه يريد تجنيد الشبان الدروز بالقوة في منطقة جبل العرب بما في ذلك مدينة السويداء لشن هجوم على المسلحين في محافظة إدلب بشمال سوريا، متابعًا: "يريدون التضحية بشباب جبل العرب في آتون إدلب".

وطالب جنبلاط روسيا على اعتبار أنها حليفة الرئيس بشار الأسد الرئيسية المساعدة على منع ذلك قائلاً: "بقيت هناك شعرة معاوية بيننا وبين روسيا، ونريد أن نحافظ عليها، لكن نريد من هذه الشعرة، ومن هذه العلاقة، نريد ضمانة لأهل الجبل بأن يبقوا في الجبل، وألا يستخدمهم بشار وقوداً حياً، ثم ميتاً من أجل مآربه الشخصية"، وفق تعبيره.

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