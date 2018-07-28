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الحكومة الأردنية تدين استمرار الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى

الحكومة الأردنية تدين استمرار الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
دانت جمانة غنيمات، وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية المستمرة ضد المسجد الأقصى المبارك، خصوصاً بعد اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك، أمس الجمعة، واعتدائها على المصلين، وموظفي إدارة أوقاف القدس.

وقالت غنيمات: "إن مثل هذه الممارسات المُدانة والمرفوضة، تنتهك حرمة هذا المكان المقدس، وتستفز مشاعر المُصلين فيه، والمسلمين في جميع أنحاء العالم، كما تمثل انتهاكاً لالتزامات إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وانتهاكاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، التي تؤكد ضرورة احترام أماكن العبادة للديانات كافة"، معتبرة في الوقت ذاته أن الحفاظ على الهدوء في الحرم، يأتي من خلال احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم وإدارة المكان الشرعية المتمثلة بإدارة أوقاف القدس، بحسب ما جاء على موقع (الغد).

وحمّلت غنيمات الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن سلامة المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف، والانتهاكات التي تُرتكب ضده، وطالبت بوقفها فوراً، والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة.

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