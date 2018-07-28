ضبط 500 كرتونة ترامادول في رفح

رام الله - دنيا الوطنضبطت شرطة مكافحة المخدرات بمحافظة رفح، كمية كبيرة من الحبوب المُخدرة، خلال كمين مُحكم أمس الجمعة.وذكر مدير شرطة المكافحة برفح، الرائد أحمد الشاعر، أن عناصر إدارته، تمكنوا من ضبط كمية كبيرة من العقاقير المخدرة من نوع ترامادول، خلال كمين مُحكم.وفِي تفاصيل المهمة، بيّن الشاعر أنه تم ضبط 500 كرتونة ترامادول، خلال الكمين بحوزة اثنين من التجار المهرّبين في مهمة استمرت عدة ساعات من المتابعة والتحري، بناء على معلومات، وصولاً لضبط الكمية والمهرّبين.وأضاف الشاعر أنه تم تسليم الكمية المضبوطة والمهرّبَين المعتقلَين إلى مفتش التحقيق بالشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.