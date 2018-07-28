شاهد: تنظيم الدولة ينشر صوراً لـ 14 امرأة اختطفها من السويداء

رام الله - دنيا الوطنأعلن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن تنظيم الدولة، سرّب صوراً لأربع عشرة امرأة من محافظة السويداء، قال إنه اختطفهن فجر الأربعاء من منازلهن في قرية الشبكي بالريف الشرقي للمحافظة.وطالب النشطاء، تحت هاشتاغ "نساء السويداء المختطفات" بتحرك سريع لإنقاذ هؤلاء النسوة من براثن التنظيم، وفق موقع (24 الإماراتي).يذكر، أن تنظيم الدولة، هاجم الريف الشرقي والشمال الشرقي لمحافظة السويداء واخترق المدينة، يوم الأربعاء الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وجرح العشرات.