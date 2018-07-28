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هانيبال القذافي يكشف أسرار صادمة حول كنوز والده المدفونة ومصير إخوته السبعة

هانيبال القذافي يكشف أسرار صادمة حول كنوز والده المدفونة ومصير إخوته السبعة
هانيبال القذافي
رام الله - دنيا الوطن
 يبدو أن اعتقال نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي "هانيبال" في لبنان فجر خزائن الأسرار كما وصفت تقارير أمريكية.

ووصفت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية احتجاز هانيبال القذافي في لبنان، حلقة جديدة من المسلسل الليبي القاتم، الذي يمكن أن يطلق عليه "مصير كل أبناء الرجل القوي".

حيث يخضع نجل القذافي للاحتجاز من قبل السلطات اللبنانية، بعد صدور مذكرة توقيف بحقه في قضية فقدان الإمام موسى الصدر ورفاقه الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين.

وكانت قاضية التحقيق في بيروت، ريتا غنطوس، قد أعلنت يوم الاثنين 16 يوليو/تموز، منع هانيبال القذافي من مغادرة الأراضي اللبنانية، وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وأشارت غنطوس إلى أن القرار جاء بناء على القضية المرفوعة ضد نجل القذافي من قبل الدكتور حسين حبيش، بسبب جرائم بينها تشكيل عصابة مسلحة وارتكابها جرائم اختطاف ومحاولة قتل.

وتحدثت صحيفة "واشنطن تايمز"، عن أن اعتقال هانيبال القذافي، يعمل على إحياء الجدل الطويل المتعلق بـ"المصير الغامض" لأبناء العقيد الراحل، معمر القذافي، ومصير الثروة"الأسطورية" الخاصة بالقذافي وأبنائه.

وكتبت الصحيفة: "كان لدى العقيد القذافي 8 أبناء، ثلاثة منهم قتلوا خلال أحداث ثورة 2011، التي قتل فيها القذافي نفسه، فيما تفرق أبنائه الخمسة الباقون في دول عديدة بدرجات متفاوتة من الراحة والأمن والعزلة".

وتابعت: "رغم التحقيقات الدولية الموسعة، إلا أن أي جهة لم تتمكن في معرفة مكان اختفاء أصول القذافي السرية، التي تشمل أموال نقدية وماس وذهب، بحسب مصادر عديدة".

واستطردت: "لم تتمكن الأمم المتحدة، إلا من تجميد بعض الأصول المرتبطة بالقذافي وعائلته في دولها، فيما أعادت جنوب أفريقيا نحو مليار دولار إلى ليبيا، لكن النصيب الأكبر من كنز القذافي لا يزال خفيا".

وكشفت واشنطن تايمز عن تقارير سرية أطلعت عليها، تشير إلى وجود صناديق للصلب تحتوي على 560 مليون دولار تم إخفائها في عاصمة دولة بوركينا فاسو، غرب أفريقيا.

كما أشارت إلى أن التقارير السرية، أوضحت أن هناك 4 مصارف في جنوب أفريقيا لا تزال تحتجز 20 مليار دولار أمريكي.

كما أن هناك مخازن ومستودعات موجودة في مدينتي بريتوريا وجوهانسبرغ، لا تزال تحتفظ بمزيد من النقود والماس وسبائك الذهب، على حد قول الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة أن وثائق بنما، التي تم تسريبها عام 2016، وأطلعت عليها "واشنطن تايمز"، كشفت عن أنشطة واسعة من عمليات غسل الأموال المتورطة فيها مسؤولين تابعين لحكومة القذافي.

وكشفت كذلك الوثائق، والقول للصحيفة، أن هناك 8 مليارات دولار أخرى مخبأة في بنك كيني، لم تكشف عن اسمه.

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