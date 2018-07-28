اتهامات لإسرائيل بالوقوف وراء صفحة (فيسبوك) للموارنة في لبنان

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام لبنانية، مقرّبة من حزب الله، بأن جهات أمنية إسرائيلية، تقف وراء صفحة في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، لأبناء الطائفة المارونية في لبنان.وتعمل هذه الصفحة المثيرة للجدل، على تعميق تعليم اللغة والتراث والثقافة المسيحية الآرامية"، بحسب بما جاء على موقع (I24NEWS).وتظهر في منشورات الصفحة، التي تحمل اسم (حراس الجبل)، دعوات للمسيحين متحدثي اللغة الآرامية، لصحوة قومية، ولإقامة دولة مستقلة في لبنان.كما وتظهر في الصفحة، دعوات صريحة للاعتراف بإسرائيل، ولإقامة سلام معها.وجاء في تقرير نشرته صحيفة (الأخبار) المقرّبة من حزب الله، أن النقيب (احتياط) في الجيش الإسرائيلي شادي خلول، رئيس الجمعية الإسرائيلية المسيحية الآرامية"، مرتبط بصفحة (فيسبوك)، ضمن ما أسمته "نشاطاته في خدمته بالموساد".ووصف خلول مؤسس برنامج التحضير ما قبل العسكري للشباب اليهوديــ المسيحي في إسرائيل، هذه التقارير بـ "الكاذبة"، مشيراً إلى أنها تدل على "ضغط متزايد في أوساط حزب الله وحلفائه، من الصحوة القومية للموارنة، الذين يطلبون الحفاظ على هويتهم ولغتهم الآرامية".