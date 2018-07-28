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ثلاث نساء يؤكدن تلقيهن المال لقاء التستر على علاقتهن بترامب

ثلاث نساء يؤكدن تلقيهن المال لقاء التستر على علاقتهن بترامب
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مايكل أفيناتي، محامي ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز التي تؤكد أنها أقامت علاقة مع دونالد ترامب، أن ثلاث نساء أخريات تلقين المال من الرئيس، لقاء صمتهن حول علاقاتهن به.

ونشر أفيناتي أمس الجمعة، تغريدة قال فيها: "ثلاث نساء أخريات"، وأضاف "كلهن تلقين المال لقاء صمتهن"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتابع: "حان الوقت ليقول مايكل كوهن وترامب كل الحقيقة للشعب الأمريكي".

وصرح مايكل أفيناتي للصحفيين، مساء الخميس، في لوس أنجليس: "تلقت النساء الثلاث المال ليصمتن قبل انتخابات 2016".

وأطلق هذا المحامي حملة إعلامية ضخمة ضد ترامب منذ كشف قضية دانيالز.

وتلاحق دانيالز ترامب؛ لإلغاء اتفاق السرية الموقع في 2016 ووافقت فيه لقاء 130 ألف دولار على أن تلتزم الصمت حول علاقة أقامتها معه في 2006، ودفع مايكل كوهن محامي ترامب هذا المبلغ.

ونفى ترامب أقامة علاقة مع دانيالز، لكنه أقر لاحقاً أنه سدد المبلغ لمحاميه.

وهذا الأسبوع نشر حديث دار بين ترامب وكوهن سجله الأخير في 2016، وتناول الحديث قضية فتاة مجلة بلاي بوي كارين ماكدوغال التي قالت: إنها أقامت علاقة مع ترامب لأكثر من 10 أشهر في 2006 و2007.

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