فيديو: الطفل مجدي استُشهد بعد أسبوعين من تمثيله دور الشهيد
رام الله - دنيا الوطن
يبدو أنه في بعض الأحيان يتحول التمثيل إلى حقيقة، وهذا ما تجسد في الشهيد الطفل مجدي رمزي السطري (11 عاماً).
يبدو أنه في بعض الأحيان يتحول التمثيل إلى حقيقة، وهذا ما تجسد في الشهيد الطفل مجدي رمزي السطري (11 عاماً).
الشهيد الطفل مجدي، مثل قبل أسبوعين، بأنه شهيد على شاطئ بحر مدينة غزة، ليتحول التمثيل إلى حقيقة، بعدما استشهد برصاص الاحتلال الإسرئيلي في الرأس، خلال مشاركته في فعاليات جمعة (أطفالنا الشهداء)، أمس، على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
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