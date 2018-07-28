شاهد: لحظة قنص الاحتلال للشهيد "غازي أبو مصطفى"

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رام الله - دنيا الوطننشرت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر لحظة قنص جنود الاحتلال للشهيد غازي أبو مصطفى، الذي استشهد أمس الجمعة، خلال مشاركته بمسيرات العودة.وأصيب شاب كان يسحب إطار مطاطي بقدمه، ثم تم قنص الشهيد أبو مصطفى برصاصة بالرأس، حيث كان بجانب مصور الفيديو، ما أدى إلى استشهاده على الفور.