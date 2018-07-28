ما هي المبادرة السياسية التي ينوي نتنياهو طرحها بشأن غزة؟

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ وزراء في المجلس الوزاري المصغر (كابنيت)، أنه سيتم تقديم مبادرة سياسية بشأن غزة.وكشفت وسائل الإعلام عن فحوى المبادرة، حيث تقوم على إعادة تأهيل قطاع غزة، وإعادته لحكم السلطة الفلسطينية، والتوصل لوقف إطلاق نار كامل.وأشار الإعلام الإسرائيلي، إلى أن مبادرة نتنياهو، وصلت إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات التي تجري بين الأمم المتحدة ومصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية وحماس.وقال نتنياهو: قريبًا سنضع خطة جديدة للتعامل مع قطاع غزة، مشيرًا خلال جلسة مغلقة، مع مسؤولين إسرائيليين، أن الخطة جديدة للوضع في غزة، ستكون على كل الجبهات.وكان نتنياهو، قد اجتمع مع وزير الجيش، أفيغدور ليبرمان، والجنرال غادي آيزنكوت، رئيس هيئة الأركان، وقياداته العسكرية، لبحث الوضع العسكري في غزة.