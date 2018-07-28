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رعب في تونس.. قطار"مسكون بالجن" أغلق الأبواب وإنطلق بدون سائق

رعب في تونس.. قطار"مسكون بالجن" أغلق الأبواب وإنطلق بدون سائق
مشهد من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
في حادثة كادت تتسبب في كارثة تودي بحياة العشرات من المسافرين، تعمد سائق قطار في ضواحي تونس العاصمة، مغادرة قمرة القيادة وترك القطار يسير لمسافة 10 كيلومترات.

ويظهر مقطع فيديو وثق الحادثة حالة من الهلع والرعب في صفوف الركاب بعد أن فطنوا لغياب السائق، وذلك بعد تخطي القطار محطتين دون توقف، كما لاحظوا زيادة سرعته، قبل أن يتصل أحد الركاب بالشرطة طلبا للنجدة.

 


ورغم حالة الغضب والسخط، التي أثارتها هذه الواقعة غير المسبوقة، فإن ذلك لم يمنع من التندر والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق بعض النشطاء على الحادثة قائلين: "أوّل قطار تونسي دون سائق"، و"قطار المسكون بالجن"، و"قطار درون في تونس"،  في إشارة تهكمية إلى ما وصلت إليه تونس من "تقدم" في مجال النقل بالقطارات!.

فيما علق آخرون بأن الحادثة كانت رقصة بسبب "كيكي شالينج"، التي اجتاحت العالم في الأيام الأخيرة، وعلقوا ساخرين بأن "السائق حاول تصوير فيديو وهو ينزل مؤديا الرقصة الشهيرة من غرفة القيادة".

هذا وأكدت وزارة النقل التونسية الحادثة، وقالت في بيان، إن "قطار الضاحية الجنوبية سار دون سائق لعدة كيلومترات، مضيفة أن ما جرى "تسبب في حالة من الخوف في صفوف المسافرين".

وأوضحت الوزارة أن "السائق تعمد النزول دون اتخاذ الإجراءات التقنية اللازمة، لإيقاف القطار نهائيا، والتثبت من وجود أي خلل فيه، وهو ما يطرح فرضية التقصير، ليتم فتح تحقيق بشأنه".

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