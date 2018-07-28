زوارق الاحتلال تُطلق النار تجاه مراكب الصيادين قبالة شواطئ بيت لاهيا
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية، صباح اليوم، السبت، نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين في عرض بحر بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وأفادت وكالات محلية، أن إطلاق النار، لم يسفر عن وقوع إصابات بين الصيادين.
أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية، صباح اليوم، السبت، نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين في عرض بحر بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وأفادت وكالات محلية، أن إطلاق النار، لم يسفر عن وقوع إصابات بين الصيادين.
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