استعدادات فلسطينية لاستقبال عهد التميمي ووالدتها

رام الله - دنيا الوطنيستعد الفلسطينيون لاستقبال الفتاة الأسيرة عهد باسم التميمي (16 عاماً) التي أطلقوا عليها "أيقونة النضال الفلسطيني"، ووالدتها ناريمان التميمي (41 عاماً)، غداً الأحد بعد الإفراج عنهما من السجون الإسرائيلية.واعتقل الاحتلال، عهد ووالدتها 7 أشهر، حيث تصلان غدًا إلى مسقط رأسيهما قرية النبي صالح، غربي مدينة رام الله في الضفة الغربية، حيث جرت الاستعدادات من قِبل الأهالي لاستقبالهما بحفل كبير.