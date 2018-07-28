استشهاد فتى متأثراً بجراح أصيب بها بجمعة (أطفالنا الشهداء)





وبينت الوزارة على لسان الناطق باسمها أشرف القدرة، أنه باستشهاد الفتى الهمص، ارتفع عدد شهداء جمعة (أطفالنا الشهداء) إلى ثلاثة شهداء، وبالتالي ارتفع العدد منذ بدء مسيرة العودة إلى 155 شهيداً وأكثر من 17100 إصابة.



وكانت الوزارة، قد أعلنت أمس عن استشهاد مواطنين أحدهما طفل، فيما أصيب 246 مواطناً، برصاص الاحتلال على الحدود الشرقية لقطاع غزة.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن استشهاد الفتى فتحي الهمص (17 عاماً) صباح اليوم السبت، متأثراً بجراح أصيب بها خلال مشاركته في مسيرات العودة أمس الجمعة، والتي حملت اسم (أطفالنا الشهداء)، على الحدود الشرقية لقطاع غزة.