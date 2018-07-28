هيئة مسيرة العودة: الجمعة المقبل "الوفاء لشهداء القدس.. الشهيد محمد طارق يوسف"

رام الله - دنيا الوطنأكدت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار، مساء أمس الجمعة، استمرار فعالياتها؛ "لحماية الحق بالعودة، رغم كل المعاناة التي سببها الاحتلال لنا، معلنة شعار الجمعة المقبل.ودعت للمشاركة في فعالية الجمعة المقبل، والتي تحمل عنوان: "جمعة الوفاء لشهداء القدس.. الشهيد محمد طارق يوسف" رفضاً للحصار والإغلاق.وطالبت الهيئة في بيان صحفي، الأمم المتحدة بالعمل على وقف سياسة الاحتلال بقتل أطفال شعبنا، كما طالبتها بوقف إجراءات إدارة الوكالة بحق الموظفين بغزة، وبمناطق العمليات الخمس ووقف سياسة الفصل التعسفي بحقهم.وتقدمت الهيئة بالتحية للشهداء في غزة والضفة وللجماهير التي احتشدت اليوم، تعبيراً عن دعمها لأطفال شعبنا، "لتثبت أنها عصية أمام الإرهاب والقمع، وأنها لن تتراجع وستواصل المسيرة بإصرار على استكمال درب النضال والكفاح الجماهيري السلمي حتى تحقيق أهداف هذه المسيرات بكسر الحصار، والعودة إلى الديار".ووجهت التحية "لأهلنا في مدينة القدس المحتلة، الذين هبوا اليوم بالآلاف دفاعاً عن المسجد المبارك وقبة الصخرة الشريفة، والمدينة المباركة عاصمة فلسطين التاريخية، داعية إياهم لمواصلة ثورتهم ضد الاحتلال الجبان؛ لتكون ثورة وانتفاضة تعم كل فلسطين".وأكدت الهيئة على فشل محاولات الاحتلال بفرض معادلة التهدئة مقابل التهدئة في ظل الاحتلال والحصار، لأنها تتجاهل حقوق شعبنا الطبيعية في الحرية والحياة الكريمة، وتتنكر لجوهر مأساة شعبنا ومعاناته، بسبب الاحتلال والحصار والاعتداء على المقدسات.وطالبت الجهات الوسيطة الاستدراك بضرورة وقف الغطرسة الصهيونية والاستعلاء، الذي يتجاهل حقوقنا وأوجاعنا.ودعت الهيئة لاستمرار المسيرات السلمية، مؤكدة على رفضها لكل الحلول التصفوية لقضيتنا، وعلى رأسها (صفقة القرن) الأمريكية بمختلف مخططاتها على الأرض، من حصار وقتل ودمار واغتيال للطفولة.وشددت على أن "المسيرة لن تتوقف أبداً على أنغام الوعود الخادعة التي يرسلها الاحتلال عبر بعض الوسطاء، فلا بد أن يعيش شعبنا حياة كريمة، ويرى الحرية حقيقة واقعة رأي العين وليس خيالاً ووعوداً".