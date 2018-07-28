شؤون فلسطينية

السفير منصور يرسل ثلاث رسائل إلى الأمم المتحدة.. ماذا تناول فيها؟

السفير منصور يرسل ثلاث رسائل إلى الأمم المتحدة.. ماذا تناول فيها؟
رام الله - دنيا الوطن
أطلع المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، أمس الجمعة، الأمم المتحدة على آخر التطورات في ظل التصعيد الخطير بالقدس المحتلة، خاصة في الحرم الشريف.

وبعث السفير منصور، بهذا الخصوص، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من رئيس مجلس الأمن (السويد)، ورئيس الجمعية العامة، والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن الممارسات الاستفزازية الإسرائيلية القمعية، التي ارتكبتها قوات الاحتلال، عقب انتهاء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وقال السفير منصور، في رسائله: "إن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تواصل عدوانها العسكري على المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم المصلون، وعلى الأماكن المقدسة في المدينة، لا سيما الحرم الشريف، الذي يضم المسجد الأقصى".

وأوضح أن قوات الاحتلال، أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع على حشود المصلين في الحرم، ما أسفر عن إصابة أكثر من 40 مواطناً فلسطينيا، كما أغلقت الحرم الشريف، ومنعت دخول المصلين الفلسطينيين، في انتهاك صارخ لحقوق الشعب الفلسطيني وحريتهم في العبادة، وانتهاك واضح للوضع التاريخي القائم بالأماكن المقدسة في المدينة.

كما نقل السفير منصور صورة الوضع المشتعل الذي يمتد إلى مناطق أخرى عبر الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحتل المحاصر، مؤكداً أن هذه الاستفزازات لا يمكن اعتبارها أحداثاً منفصلة عن النهج القمعي الإسرائيلي، وإنما تنسجم مع المخططات الإسرائيلية العنصرية التي كان آخرها ما يسمى بقانون "يهودية الدولة" الذي يهدف بالأساس إلى إنكار الوجود الفلسطيني وحقه التاريخي في أرضه.

واجتمع السفير منصور، كذلك، مع رئيس مجلس الأمن، مندوب مملكة السويد لدى الأمم المتحدة ألوف سكوج، وأطلعه على آخر التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطلب منه التحرك في مجلس الأمن لمنع تدهور الأوضاع في القدس وفي قطاع غزة.

والتقى أيضاً بمجلس سفراء دول منظمة التعاون الإسلامي، وطالبهم بالقيام بواجباتهم تجاه ما يحدث في القدس الشريف، والاعتداءات المتكررة على حقوق المسلمين في الحرم. 

أخبار ذات صلة

شاهد: لحظة قنص الاحتلال للشهيد &#34;غازي أبو مصطفى&#34;

شاهد: لحظة قنص الاحتلال للشهيد "غازي أبو مصطفى"

ما هي المبادرة السياسية التي ينوي نتنياهو طرحها بشأن غزة؟

ما هي المبادرة السياسية التي ينوي نتنياهو طرحها بشأن غزة؟

زوارق الاحتلال تُطلق النار تجاه مراكب الصيادين قبالة شواطئ بيت لاهيا

زوارق الاحتلال تُطلق النار تجاه مراكب الصيادين قبالة شواطئ بيت لاهيا

استعدادات فلسطينية لاستقبال عهد التميمي ووالدتها

استعدادات فلسطينية لاستقبال عهد التميمي ووالدتها

استشهاد فتى متأثراً بجراح أصيب بها بجمعة (أطفالنا الشهداء)

استشهاد فتى متأثراً بجراح أصيب بها بجمعة (أطفالنا الشهداء)

هيئة مسيرة العودة: الجمعة المقبل &#34;الوفاء لشهداء القدس.. الشهيد محمد طارق يوسف&#34;

هيئة مسيرة العودة: الجمعة المقبل "الوفاء لشهداء القدس.. الشهيد محمد طارق يوسف"

العملات: ثبات على سعر صرف الدولار

العملات: ثبات على سعر صرف الدولار

السبت: انخفاض طفيف على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً

السبت: انخفاض طفيف على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

زوارق الاحتلال تُطلق النار تجاه مراكب الصيادين قبالة شواطئ بيت لاهيا

زوارق الاحتلال تُطلق النار تجاه مراكب الصيادين قبالة شواطئ بيت لاهيا

اختتام أعمال الدورة الأولى للجنة الفلسطينية- الصينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني

اختتام أعمال الدورة الأولى للجنة الفلسطينية- الصينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني

بدران: عملية القدس رَدٌ فلسطيني على استمرار الإجرام الإسرائيلي

بدران: عملية القدس رَدٌ فلسطيني على استمرار الإجرام الإسرائيلي

وزارة الاتصالات: تم توفير إنترنت مجاناً في (الخان الأحمر)

وزارة الاتصالات: تم توفير إنترنت مجاناً في (الخان الأحمر)

الحكومة: الهجوم على &#34;الأقصى&#34; خطير وله علاقة بتطبيق قانون القومية التهجيري

الحكومة: الهجوم على "الأقصى" خطير وله علاقة بتطبيق قانون القومية التهجيري

الشرطة وسلطة جودة البيئة توقعان مذكرة تعاون وتفاهم مشترك

الشرطة وسلطة جودة البيئة توقعان مذكرة تعاون وتفاهم مشترك

عطا الله: الجامعة العربية الأمريكية مثال على مقدرتنا لصناعة المستقبل بالسواعد الفلسطينية

عطا الله: الجامعة العربية الأمريكية مثال على مقدرتنا لصناعة المستقبل بالسواعد الفلسطينية

السفير دبور: الصمود الفلسطيني مستمر بوجه الضغوط والمؤامرات

السفير دبور: الصمود الفلسطيني مستمر بوجه الضغوط والمؤامرات

منوعات

وصية صادمة لـ&#34;هياتم&#34; بخصوص عزائها

وصية صادمة لـ"هياتم" بخصوص عزائها

الشرطة الفرنسية تكشف رسمياً سبب وفاة الممثلة السورية مي سكاف

الشرطة الفرنسية تكشف رسمياً سبب وفاة الممثلة السورية مي سكاف

وفاة الفنان الكوميدي محمد شرف بشكل مفاجئ

وفاة الفنان الكوميدي محمد شرف بشكل مفاجئ

صور: خطيبة عمرو دياب السابقة في ظهور نادر بملابس البحر

صور: خطيبة عمرو دياب السابقة في ظهور نادر بملابس البحر

الفنانة المعتزلة زينب العسكري تكشف لأول مرة عن مهنتها قبل التمثيل

الفنانة المعتزلة زينب العسكري تكشف لأول مرة عن مهنتها قبل التمثيل

شاهد: بعد صورها العارية.. رحمة حسن في جلسة تصوير جديدة

شاهد: بعد صورها العارية.. رحمة حسن في جلسة تصوير جديدة

فيديو: اول سرقة بسبب رقصة &#34; كيكي &#34; لفتاة تونسية

فيديو: اول سرقة بسبب رقصة " كيكي " لفتاة تونسية

بعد صراع مع السرطان.. وفاة الفنانة هياتم عن 69 عاماً

بعد صراع مع السرطان.. وفاة الفنانة هياتم عن 69 عاماً

شاهد.. سميرة سعيد بـ نيولوك جرىء على بوستر ألبومها الجديد

شاهد.. سميرة سعيد بـ نيولوك جرىء على بوستر ألبومها الجديد

فيديو: الجدل يشتعل.. عمرو دياب لم يتراجع لأجل اليسا ويطلق أول أغانيه

فيديو: الجدل يشتعل.. عمرو دياب لم يتراجع لأجل اليسا ويطلق أول أغانيه

عربي

رعب في تونس.. قطار&#34;مسكون بالجن&#34; أغلق الأبواب وإنطلق بدون سائق

رعب في تونس.. قطار"مسكون بالجن" أغلق الأبواب وإنطلق بدون سائق

الإمارات: لن نسمح بـ &#34;حزب الله&#34; جديد في اليمن

الإمارات: لن نسمح بـ "حزب الله" جديد في اليمن

بعد هجوم باب المندب.. قرار سعودي يرفع أسعار النفط عالميًا

بعد هجوم باب المندب.. قرار سعودي يرفع أسعار النفط عالميًا

بشار الأسد: روسيا يجب أن تظل متواجدة في الشرق الأوسط لتحقيق التوازن

بشار الأسد: روسيا يجب أن تظل متواجدة في الشرق الأوسط لتحقيق التوازن