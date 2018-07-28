شؤون فلسطينية

السبت: انخفاض طفيف على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً

السبت: انخفاض طفيف على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط  ارتفاع الموج .

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً ولطيفة في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد 2018/07/29: يكون الجو غائماً جزئياً ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط  ارتفاع الموج .

الاثنين 2018/07/30: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2018/07/31: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 27-19 28-19 29-19 بيت لحم 27-19 28-19 29-19
رام الله والبيرة 25-18 26-18 27-18 طولكرم 31-23 31-23 32-23
نابلس 29-20 30-20 31-20 قلقيلية 31-23 31-23 32-23
جنين 31-22 32-22 33-22 سلفيت 27-19 28-19 29-19
طوباس 31-22 32-22 33-22 روابي 28-19 29-19 30-19
الخليل 26-18 27-18 28-18 غزه 29-24 29-24 30-24
أريحا 37-26 37-26 38-26 خانيونس 29-24 29-24 30-24
الأغوار الشمالية 35-24 35-24 36-24 رفح 30-23 30-23 31-23

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