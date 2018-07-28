شؤون فلسطينية

بدران: عملية القدس تأتي كرد فلسطيني على استمرار الاجرام الاسرائيلي

بدران: عملية القدس تأتي كرد فلسطيني على استمرار الاجرام الاسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
تعقيبا على العملية البطولية في مستوطنة آدم، صرح عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس حسام بدران بقوله: "نثمن العملية الفدائية التي نفذها مقاوم فلسطيني ضد مستوطنين في مغتصبة أدم المقامة شمال القدس، والتي تأتي كرد فلسطيني على استمرار الإجرام الإسرائيلي بحق مسجدنا الأقصى ومقدساتنا وانتهاكاته المستمرة لحرمات الضفة واعتقال الشبان والحرائر من أبناء شعبنا، وعدوانه المستمر على قطاع غزة".

وأضاف: "إن هذه العملية تأتي في معرض الرد على الإجرام الإسرائيلي لتربك كل حساباته في تصفية قضية شعبنا، ولتؤكد على وحدته خلف خيار المقاومة".

ودعا أبناء شعبنا إلى الانتفاض في وجه هذا العدو بمزيد من العمليات البطولية، واستخدام أشكال المقاومة كافة؛ للجم عدوانه وإيقاف غطرسته.

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