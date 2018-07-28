شؤون فلسطينية

وزارة الاتصالات: تم توفير انترنت مجاناً في الخان الأحمر

وزارة الاتصالات: تم توفير انترنت مجاناً في الخان الأحمر
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع شركة كول نت أنه تم توفير خدمة الانترنت مجاناً في منطقة الخان الأحمر المهددة بالهدم والمصادرة. ويظهر للزوار الراغبين الاشتراك في الخدمة صفحة تتضمن صورة عامة للخان الأحمر وبعض المعلومات عن المنطقة وفرتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وبينت الوزارة أنه تم التغلب على كافة الصعوبات لاسيما طبيعة المنطقة الجغرافية وعدم وجود كهرباء ونجحت الشركة في توفير الخدمة بالاعتماد على وحدات الخلايا الشمسية.

وشكرت الوزارة الشركة ممثلة بمديرها العام هاني العلمي على التعاون معتبرة أن الشراكة مع القطاع الخاص جانب هام جداً ويساعد في منطقة الخان الأحمر على نقل معاناة أهله مباشرة عبر شبكة الانترنت. وأكدت كل من الوزارة والشركة أنه خلال اليوم الأول للخدمة لوحظ اشتراك المئات من الزوار والمتضامنين الأجانب والفلسطينيين وتحميل أحجام كبيرة من مقاطع الفيديو.

ومن الجدير ذكره أن وفد من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعلى رأسهم الوزير الدكتور علام موسى زاروا المنطقة واستمعوا لمجموعة من مطالب أهل الخان وتوضيحات من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قدمها مدير دائرة دعم الصمود كمال أبو سفاقة الذي قدم توضيحاً كاملاً عن المنطقة واحتياجاتها.

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