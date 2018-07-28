شؤون فلسطينية

الحكومة: الهجوم على "الأقصى" خطير وله علاقة بتطبيق قانون القومية التهجيري

الحكومة: الهجوم على "الأقصى" خطير وله علاقة بتطبيق قانون القومية التهجيري
رام الله - دنيا الوطن
طالب المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود الحكومات العربية والإسلامية وحكومات ودوّل العالم التحرك الفوري من اجل إنقاذ المسجد الاقصى المبارك والتحرك على صعيد البدء  فوراً بتطبيق القوانين والشرائع الاممية التي تمنع الاحتلال من العدوان على مقدساتنا وارضنا المحتلة وتخضعه للمحاسبة والمساءلة والعقاب الدولي جرّاء عدوانه . 

وحذر المتحدث الرسمي من خطورة الهجوم  الذي نفذته مجاميع كبيرة من قوات الاحتلال على المصلين في المسجد الاقصى عند انتهاء صلاة الجمعة . 

وأوضح  بانه ورغم ان هذا الهجوم يأتي في ظل دائرة الخطر اليومي التي تحيط بالمسجد الاقصى  المبارك ، الا ان مجرياته السوداء تأتي ترجمة لما يسمى قانون القومية العنصري الاحتلال، وذلك في فرض التقسيم الزماني والمكاني والاستيلاء على أقدس مقدسات المسلمين . 

و أضاف المتحدث الرسمي بأن حكومة الاحتلال الاسرائيلي وإدارة الرئيس الامريكي ترامب  تتحملان المسؤولية الكاملة عن كافة التطورات في بلادنا والمنطقة والعالم  التي من شأن هذا العدوان  الخطير  على المسجد الاقصى المبارك أن يخلّفها. 

وشدد المتحدث الرسمي على ان حكومة الاحتلال وادارة ترامب تجران المنطقة برمتها الى  حرب دينية لا نريدها وهي غريبة عن منطقتنا ومجتمعنا وثقافتنا . 

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