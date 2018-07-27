عطا الله: الجامعة العربية الامريكية مثال على مقدرتنا لصناعة المستقبل بالسواعد الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنقال مدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء حازم عطا الله خلال زيارته لحرم الجامعة العربية الامريكية في رام الله: "اننا فخورون بهذا الصرح العلمي، الذي برهن للجميع ان رأس المال الفلسطيني اذا ما وظف بطريقة صحيحة، يستطيع ان يبني دولة نموذجية، إذا ما توفرت الإرادة، وحب الوطن، والانتماء لهذا الشعب وتضحياته، وأضاف، ان الجامعة العربية الامريكية بعمرها الزمني القصير، وبإنجازاتها الكبيرة، تعتبر أكبر مثال على مقدرتنا على صناعة المستقبل بالسواعد والطاقات البشرية الفلسطينية، كما بنينا جهازاً شرطياً بالكفاءات الفلسطينية من أبناء وبنات وطننا، وشهد لنا القاصي والداني بالمهنية التي يتمتع بها افراد الشرطة الفلسطينية، كل في موقعه".جاء ذلك خلال زيارته لحرم الجامعة، للتعرف عليها وعلى برامجها الاكاديمية، ومراكزها التدريبية، وبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين، حيث رافق مدير عام الشرطة خلال الزيارة مستشاره العميد جبر عصفور، ورئيس ديوان مدير عام الشرطة العقيد الدكتور خالد سباتين، ومدير إدارة الشؤون الاكاديمية العقيد منصور خزيمية، ومدير إدارة الحراسات العقيد ناصر أبو حنانة.وكان باستقبالهم، رئيس مجلس إدارة الجامعة الدكتور يوسف عصفور، ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علي زيدان أبو زهري، والمستشار الأكاديمي لمجلس الإدارة الرئيس المؤسس للجامعة الأستاذ الدكتور وليد ديب، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ بهاء عصفور، ونائبا رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية الأستاذ فالح أبو عرة، وللعلاقات الدولية الدكتورة دلال عريقات، وعميد كلية الدراسات العليا الدكتور عبد الرحمن أبو لبدة، وعميد كليتي العلوم الطبية المساندة والتمريض الأستاذ الدكتور محمد آسيا، ومدير العلاقات العامة في الجامعة الأستاذ فتحي اعمور، ومدير حرم الجامعة في رام الله الأستاذ محمد سباعنة.وقال اللواء عطا الله خلال الزيارة: "اشعر بالسعادة لرؤية هذا الصرح العلمي الكبير، الذي سمعت عنه الكثير، واليوم ايقنت بعد الجولة في قاعاته التدريسية ومختبراته العلمية، ان كل ما سمعت به عن هذه الجامعة، كان مدعاة للاعتزاز، وأضاف أيضاً، إنني سعيد أكثر بالتعرف على القائمين على هذا الصرح، واشعر بالفخر عند زيارتي لمؤسسة وطنية متميزة وناجحة، لأنني على يقين ان الدولة التي تبنى بالمؤسسات، قادرة على الصمود والثبات في وجه التقلبات.واكد اللواء عطا الله على الدور الريادي والوطني الذي لعبته الجامعة منذ تأسيسها وحتى الان، من خلال احتضانها لما يزيد عن 50% من طلبتها، من أبناء وبنات الداخل الفلسطيني، في صورة تعكس الوحدة الحقيقية للشعب الفلسطيني.واكد ان جهاز الشرطة الفلسطينية هو من اهم إنجازات الشعب الفلسطيني، لان الشرطة اهم رموز السيادة الفلسطينية على الأرض، والحامي لأمن المواطنين وممتلكاتهم، ومقدرات الشعب والدولة، ونحن في جهاز الشرطة، على يقين بان النجاحات التي تحققت، جاءت نتيجة الإخلاص والمهنية في العمل، وحب الشعب الفلسطيني، وحمايته لجهاز الشرطة والالتفاف حوله وقت الازمات.من جانبه، أشاد الأستاذ الدكتور أبو زهري بالدور الريادي لجهاز الشرطة الفلسطينية، مؤكدا انه حاز على حب وثقة الشعب الفلسطيني بمختلف اطيافه، لما يتمتع به افراده من إمكانيات مهنية عالية، وقدرته على التعامل بحكمة في تطبيق القانون، كما قدم شرحا حول كليات الجامعة المتنوعة وبرامجها الاكاديمية المتميزة في الدكتوراة والماجستير والبكالوريوس، وأوضح ان الجامعة حريصة على تعزيز العلاقة الاستراتيجية التي تربطها بجهاز الشرطة الفلسطينية من خلال تبادل الخبرات وإقامة المؤتمرات المتخصصة والتوعية في العديد من القضايا المجتمعية وعقد الدورات التدريبية لأفراد الجهاز وتقديم المنح الدراسية في العديد من التخصصات.أما الدكتور يوسف عصفور فقد أثنى على جهود جهاز الشرطة الفلسطينية المتمثل في حماية مؤسسات الوطن وتوفير الامن والأمان للمواطنين ولممتلكاتهم وقال: "ان الجامعة والشرطة الفلسطينية يمثلان رمزا للسيادة الفلسطينية والهوية الوطنية ولهما اهداف مشتركة في بناء الوطن وتقدمه علميا والمحافظة على هذه المنجزات".وأضاف، ان الجامعة العربية الامريكية تتبنى أساليب تدريس عالمية وحديثة، مكنتها من احتلال مركز متقدم بين الجامعات الفلسطينية، وأوضح ان الجامعة تسير بخطى ثابتة ومدروسة بالجانب الأكاديمي باستحداث برامج وتخصصات تلبي الاحتياجات الوطنية والإقليمية وتنهض في العديد من المجالات الحيوية في فلسطين.