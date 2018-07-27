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شؤون فلسطينية

اللواء فرج يؤكد على موقف القيادة الفلسطينية من الادارة الامريكية المنحازة للاحتلال

اللواء فرج يؤكد على موقف القيادة الفلسطينية من الادارة الامريكية المنحازة للاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
في إطار متابعة زيارة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين إلى جمهورية روسيا الإتحادية ، قام اللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية بزيارة رسمية إلى روسيا ، في الفترة الواقعة بين 24و27يوليو الجاري ، وبدعوة رسمية من الأجهزة الأمنية الروسية ، لتعزيز أشكال التنسيق والشراكة بين دولة فلسطين وروسيا ، وبحث كافة السبل الكفيلة بتعزيز وتطوير التعاون في كافة المجالات ، وعلى رأسها تنسيق وتكريس الجهود المشتركة لمكافحة مخاطر الإرهاب الدولي .

وفي سياق هذه الزيارة أجرى اللواء ماجد فرج اليوم الجمعة لقاء مع السيد ميخائيل بوغدانوف – مبعوث الرئيس للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسية ، في مقر وزارة الخارجية في العاصمة الروسية موسكو ، بحضور سفير دولة فلسطين لدى روسيا الإتحادية عبد الحفيظ نوفل .

وقد أطلع اللواء ماجد فرج الجانب الروسي على مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وأكد على رؤيا السيد الرئيس محمود عباس ومواقف القيادة الفلسطينية تجاه الموقف الأمريكي المنحاز بشكل سافر لدولة الإحتلال ، وإزاء مواجهة السياسات العنصرية التي تنتهجها حكومة اليمين ضد شعبنا ومقدساته ، بما في ذلك تهويد القدس وتوسيع النشاط الإستيطاني غير الشرعي ، وسواه . 

كما شدد على نهج القيادة الفلسطينية تجاه عملية السلام ، والمساعي الدولية المبذولة لدعم تجسيد تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة ، وفي مقدمتها قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية ، وحل عادل لقضية اللاجئين .

كما ركز اللواء ماجد فرج على التداعيات الخطيرة للموقف الأمريكي الداعم لاسرائيل ، وللممارسات الدموية العدوانية ، بما في ذلك القرار الإسرائيلي بيهودية دولة اسرائيل ، والتي من شأنها أن تهدد الأمن والإستقرار في المنطقة والعالم ، وقد تقود لحرب دينية خطيرة .

وكذلك تم التطرق للجهود المبذولة لإتمام عملية المصالحة ، وسبل ووسائل تعزيز الموقف الفلسطيني ودعمه في المرحلة القادمة .

وإضافة إلى ذلك ، تم البحث في أشكال تعزيز و تطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات ، وأهمية تنشيط وتوسيع الدور الروسي من خلال الآلية الدولية الممكنة لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية انطلاقاً من قرارات الشرعية الدولية .

من جانبه أكد السيد بوغدانوف على الموقف الروسي الداعم لنهج الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومواقف القيادة الفلسطينية تجاه عملية السلام ، وعلى موقف روسيا المبدئي والثابت الداعم لقضية فلسطين العادلة ، حتى تجسيد تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة ، كما شدد على دعم جهود المصالحة في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية ، وعلى دعم روسيا لفلسطين في كافة المحافل الدولية .

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