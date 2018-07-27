الاقتصاد تطالب المواطنين والتجار بعدم استهلاك وتسويق عصير spring بطعم توت وموز

رام الله - دنيا الوطنطالبت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الجمعة المواطنين والتجار بعدم استهلاك وتسويق عصير spring بطعم توت وموز حجم واحد ونص لتر والذي يحمل تاريخ إنتاج ٥-٣-٢٠١٨و ٦_٣_٢٠١٨ نظرا لوجود طعم ورائحة غريبة في العبوات.وقالت الوزارة أنها ستقوم بسحب عينات من كافة منتجات هذه الشركة وعليه فإنها تدعو التجار بعدم تسويق هذا المنتج لحين صدور نتائج العينات.واكدت الوزارة على حرصها على صحة وسلامة المواطنين حيث أن جهودها مستمرة لضبط وتنظيم السوق المحلي