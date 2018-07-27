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شؤون فلسطينية

فتح: ما جري في القدس جريمة بحق المسلمين والمسيحيين في العالم أجمع

فتح: ما جري في القدس جريمة بحق المسلمين والمسيحيين في العالم أجمع
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث الرسمي باسم  حركة فتح أسامه القواسمي في تصريح صحفي ،إن ما جري في القدس وتحديدا في المسجد الأقصى وباحاته خطير جدا وجريمة حقيقية بحق المسلمين والمسيحيين وبحق القادة والمسؤولين العرب والمسلمين على حد سواء

وأوضح القواسمي أن إسرائيل منعت المسلمين والمسيحيين من الوصول لمساجدهم وكنائسهم، من خلال الجدران والحواجز، وعملت على إرهاب المصليين واعتدت عليهم بالضرب وبالقنابل والاعتقال، وعاث تحت المسجد الأقصى خرابا وحفرا وعبثا في أساساته تمهيدا لهدمه، وادعت كذبا بعد ذلك محافظتها على الوضع القائم قبل العام ١٩٦٧ ، وادعت أيضا حرصها على إحترام الأديان وأنها دولة ديمقراطية والحقيقة أنها دولة لا تعرف أبسط معاني الديمقراطية وحقوق الانسان

وأكد القواسمي أن ممارسات الاحتلال الاسرائيلي هي الأبشع في التاريخ، وتعبر عن العنصرية والعقلية المتطرفه التي لا تريد العيش بسلام واستقرار، وإنما تصر على الأحقاد والقتل والتدمير ،وإدخال المنطقة في أتون الحروب الدينية، وأن إصرارها على العبث بالمسجد الأقصى إلا أحد الأدلة القاطعة على نواياها الخبيثة.

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