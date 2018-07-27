الهباش يلقي خطبة الجمعة في عاصمة غانا ويدعو المسلمين للدفاع عن الأقصى

وطالب الهباش خلال خطبة الجمعة كافة المسلمين في انحاء العالم الى التوجه جماعات وفرادى الى مدينة القدس والصلاة في المسجد الاقصى المبارك لمن استطاع اليه سبيلا والتأكيد ان القدس عاصمة روحية للمسلمين جميعا قولا وفعلا من خلال التواجد في ازقة وحارات القدس واقامة الصلاة في الحرم القدسي الشريف جنبا الى جنب مع اخوانهم المقدسيين والفلسطينيين الذي يخوضون اروع معارك العزة والكرامة دفاعا عن أقصانا وقدسنا وارضنا .



وأكد الهباش ان شريعة الاسلام جاءت واكدت اخوة المسلمين جميعا بغض النظر عن العرق او اللون وان اخوة المسلمين تكون حقيقية عندما يهبوا لنجدة اخوانهم المرابطين في المسجد الاقصى المبارك ومساندتهم ودعم صمود في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وهذا هو الترجمة الحقيقية لأخوة المسلمين التي تقوم عليها عقيدة الاسلام ىالحنيف .



وشرح قاضي القضاة خلال خطبة الجمعة صورة الأوضاع التي تعصف بالمسجد الاقصى المبارك خاصة في ظل الهجمة المسعورة التي تقودها حكومة الاحتلال وبمساندة من المستوطنين وشرطة الاحتلال لاقتحام المسجد وتدنيسه واغلاق بواباته في وجه المصلين وطرد المقدسيين المرابطين ومن معهم من كافة ارجاء المدن الفلسطينية، مؤكدا انها جريمة ارهابية مكتملة الاركان ووجب على المجتمع الدولي ان يدافع عن القيم الانسانية التي طالما تغنى بها والتي تدوسها دولة الاحتلال باقدام جنودها ومستوطنيها يوميا بحق المسلمين والمقدسات الاسلامية في مدينة القدس.

رام الله - دنيا الوطنألقى الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الاسلامية خطبة الجمعة اليوم في مسجد اكرا عاصمة جمهورية غانا ، أكد خلالها على ضرورة وحدة الامة والمسلمين في انحاء العالم حول قضية القدس والمسجد الاقصى المبارك وضرورة وقف الجريمة المستمرة بحق المسجد الاقصى المبارك منذ ما يزيد عن 70 عاما مضت والاقصى يرزح تحت نير الاحتلال ويتعرض لمحاولات آثمة للتقسيم او الهدم او التهويد .