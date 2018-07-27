مباشر | القمر يتحول إلى اللون القرمزي في أطول خسوف في القرن 21

شؤون فلسطينية

الهباش يلقي خطبة الجمعة في عاصمة غانا ويدعو المسلمين للدفاع عن الأقصى

الهباش يلقي خطبة الجمعة في عاصمة غانا ويدعو المسلمين للدفاع عن الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
ألقى الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الاسلامية خطبة الجمعة اليوم في مسجد اكرا عاصمة جمهورية غانا ، أكد خلالها على ضرورة وحدة الامة والمسلمين في انحاء العالم حول قضية القدس والمسجد الاقصى المبارك وضرورة وقف الجريمة المستمرة بحق المسجد الاقصى المبارك منذ ما يزيد عن 70 عاما مضت والاقصى يرزح تحت نير الاحتلال ويتعرض لمحاولات آثمة للتقسيم او الهدم او التهويد .

وطالب الهباش خلال خطبة الجمعة كافة المسلمين في انحاء العالم الى التوجه جماعات وفرادى الى مدينة القدس والصلاة في المسجد الاقصى المبارك لمن استطاع اليه سبيلا والتأكيد ان القدس عاصمة روحية للمسلمين جميعا قولا وفعلا من خلال التواجد في ازقة وحارات القدس واقامة الصلاة في الحرم القدسي الشريف جنبا الى جنب مع اخوانهم المقدسيين والفلسطينيين الذي يخوضون اروع معارك العزة والكرامة دفاعا عن أقصانا وقدسنا وارضنا .

وأكد الهباش ان شريعة الاسلام جاءت واكدت اخوة المسلمين جميعا بغض النظر عن العرق او اللون وان اخوة المسلمين تكون حقيقية عندما يهبوا لنجدة اخوانهم المرابطين في المسجد الاقصى المبارك ومساندتهم ودعم صمود في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وهذا هو الترجمة الحقيقية لأخوة المسلمين التي تقوم عليها عقيدة الاسلام ىالحنيف .

وشرح قاضي القضاة خلال خطبة الجمعة صورة الأوضاع التي تعصف بالمسجد الاقصى المبارك خاصة في ظل الهجمة المسعورة التي تقودها حكومة الاحتلال وبمساندة من المستوطنين وشرطة الاحتلال لاقتحام المسجد وتدنيسه واغلاق بواباته في وجه المصلين وطرد المقدسيين المرابطين ومن معهم من كافة ارجاء المدن الفلسطينية، مؤكدا انها جريمة ارهابية مكتملة الاركان ووجب على المجتمع الدولي ان يدافع عن القيم الانسانية التي طالما تغنى بها والتي تدوسها دولة الاحتلال باقدام جنودها ومستوطنيها يوميا بحق المسلمين والمقدسات الاسلامية في مدينة القدس.

أخبار ذات صلة

الحكومة: الهجوم على &#34;الأقصى&#34; خطير وله علاقة بتطبيق قانون القومية التهجيري

الحكومة: الهجوم على "الأقصى" خطير وله علاقة بتطبيق قانون القومية التهجيري

الشرطة وسلطة جودة البيئة توقعان مذكرة تعاون وتفاهم مشترك

الشرطة وسلطة جودة البيئة توقعان مذكرة تعاون وتفاهم مشترك

عطا الله: الجامعة العربية الامريكية مثال على مقدرتنا لصناعة المستقبل بالسواعد الفلسطينية

عطا الله: الجامعة العربية الامريكية مثال على مقدرتنا لصناعة المستقبل بالسواعد الفلسطينية

السفير دبور: الصمود الفلسطيني مستمر بوجه الضغوط والمؤامرات

السفير دبور: الصمود الفلسطيني مستمر بوجه الضغوط والمؤامرات

وزارة السياحة والاثار تدين الاعتداء على اثار مدينة القدس

وزارة السياحة والاثار تدين الاعتداء على اثار مدينة القدس

المالكي يلتقي رئيس الوزراء الطاجاكستاني

المالكي يلتقي رئيس الوزراء الطاجاكستاني

اللواء فرج يؤكد على موقف القيادة الفلسطينية من الادارة الامريكية المنحازة للاحتلال

اللواء فرج يؤكد على موقف القيادة الفلسطينية من الادارة الامريكية المنحازة للاحتلال

ادعيس يدعو لايقاف الهجمة المسعورة على الاقصى

ادعيس يدعو لايقاف الهجمة المسعورة على الاقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

الحكومة: الهجوم على &#34;الأقصى&#34; خطير وله علاقة بتطبيق قانون القومية التهجيري

الحكومة: الهجوم على "الأقصى" خطير وله علاقة بتطبيق قانون القومية التهجيري

الشرطة وسلطة جودة البيئة توقعان مذكرة تعاون وتفاهم مشترك

الشرطة وسلطة جودة البيئة توقعان مذكرة تعاون وتفاهم مشترك

عطا الله: الجامعة العربية الامريكية مثال على مقدرتنا لصناعة المستقبل بالسواعد الفلسطينية

عطا الله: الجامعة العربية الامريكية مثال على مقدرتنا لصناعة المستقبل بالسواعد الفلسطينية

السفير دبور: الصمود الفلسطيني مستمر بوجه الضغوط والمؤامرات

السفير دبور: الصمود الفلسطيني مستمر بوجه الضغوط والمؤامرات

وزارة السياحة والاثار تدين الاعتداء على اثار مدينة القدس

وزارة السياحة والاثار تدين الاعتداء على اثار مدينة القدس

المالكي يلتقي رئيس الوزراء الطاجاكستاني

المالكي يلتقي رئيس الوزراء الطاجاكستاني

اللواء فرج يؤكد على موقف القيادة الفلسطينية من الادارة الامريكية المنحازة للاحتلال

اللواء فرج يؤكد على موقف القيادة الفلسطينية من الادارة الامريكية المنحازة للاحتلال

ادعيس يدعو لايقاف الهجمة المسعورة على الاقصى

ادعيس يدعو لايقاف الهجمة المسعورة على الاقصى

منوعات

وفاة الفنان الكوميدي محمد شرف بشكل مفاجئ

وفاة الفنان الكوميدي محمد شرف بشكل مفاجئ

بعد صراع مع السرطان.. وفاة الفنانة هياتم عن 69 عاماً

بعد صراع مع السرطان.. وفاة الفنانة هياتم عن 69 عاماً

صور: خطيبة عمرو دياب السابقة في ظهور نادر بملابس البحر

صور: خطيبة عمرو دياب السابقة في ظهور نادر بملابس البحر

الفنانة المعتزلة زينب العسكري تكشف لأول مرة عن مهنتها قبل التمثيل

الفنانة المعتزلة زينب العسكري تكشف لأول مرة عن مهنتها قبل التمثيل

شاهد: بعد صورها العارية.. رحمة حسن في جلسة تصوير جديدة

شاهد: بعد صورها العارية.. رحمة حسن في جلسة تصوير جديدة

فيديو: اول سرقة بسبب رقصة &#34; كيكي &#34; لفتاة تونسية

فيديو: اول سرقة بسبب رقصة " كيكي " لفتاة تونسية

شاهد.. سميرة سعيد بـ نيولوك جرىء على بوستر ألبومها الجديد

شاهد.. سميرة سعيد بـ نيولوك جرىء على بوستر ألبومها الجديد

فيديو: الجدل يشتعل.. عمرو دياب لم يتراجع لأجل اليسا ويطلق أول أغانيه

فيديو: الجدل يشتعل.. عمرو دياب لم يتراجع لأجل اليسا ويطلق أول أغانيه

فيديو: فنانة لبنانية تفقد توازنها وتسقط أرضاً خلال تصويرها فيديو كليب

فيديو: فنانة لبنانية تفقد توازنها وتسقط أرضاً خلال تصويرها فيديو كليب

نادية الجندي تحذف 8 سنوات من عمرها وتعدل تاريخ ميلادها على ويكيبيديا

نادية الجندي تحذف 8 سنوات من عمرها وتعدل تاريخ ميلادها على ويكيبيديا

عربي

الإمارات: لن نسمح بـ &#34;حزب الله&#34; جديد في اليمن

الإمارات: لن نسمح بـ "حزب الله" جديد في اليمن

بعد هجوم باب المندب.. قرار سعودي يرفع أسعار النفط عالميًا

بعد هجوم باب المندب.. قرار سعودي يرفع أسعار النفط عالميًا

بشار الأسد: روسيا يجب أن تظل متواجدة في الشرق الأوسط لتحقيق التوازن

بشار الأسد: روسيا يجب أن تظل متواجدة في الشرق الأوسط لتحقيق التوازن

الحوثيون: قصفنا مطار أبو ظبي لأول مرة

الحوثيون: قصفنا مطار أبو ظبي لأول مرة