الطيبي: اغلاق البوابات استفزاز واقتحام بركات عمل مدان

رام الله - دنيا الوطنوصف النائب د. احمد الطيبي رئيس لجنة القدس في القائمة المشتركة قرار اغلاق بوابات المسجد الاقصى على يد قوات الاحتلال بانه استفزاز خطير وانتهاك فظ وكما فشلت قبل عام فشلت اليوم بهمة المرابطين والمقدسيين حيث تواجدنا امام باب الاسباط .واضاف د الطيبي: لا شيء يبرر اغلاق البوابات مضيفا: ان دخول واقتحام نير بركات رئيس بلدية الاحتلال محميا بعشرات من شرطةً الاحتلال لداخل المسجد القبلي وبأحذيتهم هو عمل مدان وواطٍ ومس بمشاعر المسلمين واعتداء على المعتقدات الدينية .وطالب كلٌ من الشيخ عمر الكسواني والنائب الطيبي شرطة الاحتلال في المكان بفتح البوابات فورًا لان الناس " تريد دخول المسجد للصلاة " .وكان الاحتلال قد اضطر قبل عام لفتح البوابات التي اغلقها اثر ازمة البوابات الالكترونية بعد مرابطة الالاف امام البوابات . وقال الطيبي لضباط الشرطة امام باب الاسباط: اذا لم تفتح البوابات فان الالاف سيكونون هنا هذه الليلة ولا مبرر للإغلاق.وعند فتح البوابات دخل المئات يتقدمهم الشيخ الكسواني والنائب الطيبي وعدنان غيث وقيادات مقدسية ثم اقاموا ركعتي شكر لله داخل المصلى الجنوبي.واتهم ضابط شرطة كبير في تصريح لموقع ٤٠٤٠ قائلا: النائب الطييي هو مصدر الاخلال بالنظام والتحريض في المسجد الاقصى" ما دعا مكتب د. الطببي لوصف ذلك بانه ادعاء تافه لا يستحق التعليق.