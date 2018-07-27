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هو الاطول في القرن 21.. عدة دول تشهد الليلة خسوف القمر الدموي

هو الاطول في القرن 21.. عدة دول تشهد الليلة خسوف القمر الدموي
رام الله - دنيا الوطن
تشهد عدة دول الليلة خسوفا كليا للقمر، الذي يعتبر أطول خسوف للقمر في القرن الواحد والعشرين، والذي يعرف باسم خسوف القمر الدموي.

وبحسب قناة (الجزيرة) الفضائية، فان القرن الواحد والعشرون سيشهد 225 ظاهرة خسوف للقمر، منها 85 كلية و6 فقط ستستمر اكثر من ثلاث ساعات، واطولها الخسوف الذي سيحدث الليلة.

وتعرف ظاهرة خسوف القمر الكلي، بظاهرة القمر الدموي، والتي تحدث في معظم دول قارات أفريقيا وأوروبا وآسيا وأماكن اخرى من العالم، حيث يمكن مشاهدتها بالعين المجردة.


 

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