الاعلام الاسرائيلي: تقدم كبير بالاتصالات بين مصر والأمم المتحدة لوضع حل لقطاع غزة





وأكدت القناة ذاتها، بأن بنيامين نتيناهو رئيس حكومة الاحتلال، يجري مباحثات مع كبار الوزراء، معلنة انه سيقدم مبادرة للتسوية السياسية في قطاع غزة.





وقالت القناة: "هناك ضغوط هائلة من مصر والأمم المتحدة ومن جميع الأطراف للتوصل الى تسوية ومبادرة غير مسبوقة في قطاع غزة".