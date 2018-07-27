الاعلام الاسرائيلي: تقدم كبير بالاتصالات بين مصر والأمم المتحدة لوضع حل لقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت القناة الـ 14 الإسرائيلية، بأن هناك تقدم كبير في الاتصالات بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة؛ لوضع حل لقطاع غزة.
أفادت القناة الـ 14 الإسرائيلية، بأن هناك تقدم كبير في الاتصالات بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة؛ لوضع حل لقطاع غزة.
وقالت القناة: "هناك ضغوط هائلة من مصر والأمم المتحدة ومن جميع الأطراف للتوصل الى تسوية ومبادرة غير مسبوقة في قطاع غزة".
وأكدت القناة ذاتها، بأن بنيامين نتيناهو رئيس حكومة الاحتلال، يجري مباحثات مع كبار الوزراء، معلنة انه سيقدم مبادرة للتسوية السياسية في قطاع غزة.
التعليقات