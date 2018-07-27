طائرة استطلاع تقصف نقطة رصد للمقاومة شرق مدينة غزة
رام الله - دنيا الوطن
قصفت طائرة استطلاع اسرائيلية مساء اليوم، نقطة رصد ميداني للمقاومة الفلسطينية شرق مدينة غزة، فيما لم تقع اي اصابة بينهم.
قصفت طائرة استطلاع اسرائيلية مساء اليوم، نقطة رصد ميداني للمقاومة الفلسطينية شرق مدينة غزة، فيما لم تقع اي اصابة بينهم.
بدوره قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي: "في ساعات مساء اليوم، أطلقت أعيرة نارية على قوة من الجيش الاسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة، ولم تقع اي اصابة بين القوة، وردا على ذلك هاجم الجيش الاسرائيلي نقطة رصد تابعة لحركة حماس في قطاع غزة".
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