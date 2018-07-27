طائرة استطلاع تقصف نقطة رصد للمقاومة شرق مدينة غزة





بدوره قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي: "في ساعات مساء اليوم، أطلقت أعيرة نارية على قوة من الجيش الاسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة، ولم تقع اي اصابة بين القوة، وردا على ذلك هاجم الجيش الاسرائيلي نقطة رصد تابعة لحركة حماس في قطاع غزة".