صور: كيف تلقت زوجة الشهيد ابو مصطفى نبأ استشهاده؟





يشار إلى أن ابو مصطفى استشهد متأثرا بجراح التي أصيب بها برصاص الاحتلال في الرأس خلال مشاركته في فعاليات مسيرة العودة العودة اليوم الجمعة والتي حملت اسم (أطفالنا الشهداء).









رام الله - دنيا الوطننشرت صور على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، لزوجة الشهيد محمد أبو مصطفى بعد تلقيها خبر استشهاد زوجها برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق خانيونس، وهي مسعفة تعمل على مداواة جرحى مسيرة العودة.