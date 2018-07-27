صور: كيف تلقت زوجة الشهيد ابو مصطفى نبأ استشهاده؟
رام الله - دنيا الوطن
نشرت صور على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، لزوجة الشهيد محمد أبو مصطفى بعد تلقيها خبر استشهاد زوجها برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق خانيونس، وهي مسعفة تعمل على مداواة جرحى مسيرة العودة.
نشرت صور على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، لزوجة الشهيد محمد أبو مصطفى بعد تلقيها خبر استشهاد زوجها برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق خانيونس، وهي مسعفة تعمل على مداواة جرحى مسيرة العودة.
يشار إلى أن ابو مصطفى استشهد متأثرا بجراح التي أصيب بها برصاص الاحتلال في الرأس خلال مشاركته في فعاليات مسيرة العودة العودة اليوم الجمعة والتي حملت اسم (أطفالنا الشهداء).
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