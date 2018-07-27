شؤون فلسطينية

إصابة خطية لشاب برصاص الاحتلال في قرية كوبر برام الله

إصابة خطية لشاب برصاص الاحتلال في قرية كوبر برام الله
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شاب، مساء اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كوبر شمال غرب رام الله.

وأفادت وزارة الصحة بأن الشاب أصيب بالرصاص الحي في بطنه، واصفة حالته بـ"الخطيرة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت قرية كوبر، فجر اليوم، وداهمت منزل الشهيد الفتى محمد طارق دار يوسف (17 عاما)، وأبلغت العائلة أنها ستعود لهدمه قريبا، كما اعتقلت ثلاثة مواطنين، وأغلقت الطريق الواصل بين كوبر وقرية برهام بالسواتر الترابية.

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شؤون فلسطينية

إصابة خطية لشاب برصاص الاحتلال في قرية كوبر برام الله

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