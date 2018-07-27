فيديو: لحظة اطلاق طائرة مسيرة اسرائيلية قنابل الغاز على المتظاهرين شرق القطاع
رام الله - دنيا الوطن
نشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) فيديو، يوضح لحظة اطلاق طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الاسرئيلي، قنابل الغاز على المتظاهرين شرق قطاع غزة.
نشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) فيديو، يوضح لحظة اطلاق طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الاسرئيلي، قنابل الغاز على المتظاهرين شرق قطاع غزة.
وشارك الاف المواطنين في فعاليات الجمعة 18 من مسيرات العودة والتي حملت اسم (أطفالنا الشهداء) على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
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