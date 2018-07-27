فيديو: هكذا دخل المواطنون للمسجد الاقصى بعد اعادة فتح ابوابه
رام الله - دنيا الوطن
نشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) فيديو يوضح لحظة دخول المواطنين الفلسطينيين الى المسجد الأقصى المبارك، وذلك بعد انسحاب قوات الاحتلال منه اعادة فتحه مرة اخرى.
نشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) فيديو يوضح لحظة دخول المواطنين الفلسطينيين الى المسجد الأقصى المبارك، وذلك بعد انسحاب قوات الاحتلال منه اعادة فتحه مرة اخرى.
وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي قد أغلقت بوابات المسجد الاقصى المبارك، لعدة ساعات، على أثر المواجهات التي اندلعت بعد ظهر اليوم الجمعة، في باحاته.
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