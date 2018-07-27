الرئاسة: الرئيس يجري فحوصات روتينية في المستشفى الاستشاري والنتائج جيدة

رام الله - دنيا الوطنأجرى رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم الجمعة، مراجعة روتينية وفحوصات طبية في المستشفى الاستشاري برام الله.وأفادت الرئاسة أن نتائج الفحوصات التي أجريت لسيادته جيدة، وأن سيادته عاد إلى مكتبه في مقر الرئاسة لمتابعة عمله، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).