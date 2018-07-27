فيديو: بعد ان رمتها أمواج التهجير لكندا.. عادت عروس "عكا" بزفة ومفاجئة لا يصدقها عقل





ولدت زينة في كندا ولم تنسَ يوماً أنها فلسطينية من عكا،





"زينة " لا تملك صورة للمنزل او خريطة، واعتمدت على التوثيق الشفوي واستخدام تقنية ال video call مع والدها ليرى بعينه الحي ويحدد المنزل، شاهدوا تلك اللحظات المؤثرة بالفيديو التالي. وجاءت مع خطيبها وأرادت ان تكتب كتابها بعكا، ولكن ما لم تكن تعلمه بأن هناك مفاجئة تُحضر لها بمساعدة " طارق "، وهي عرساً في شوارع عكا القديمة بزفّة فلسطينية أصرّ شباب القدس ان يأتوا ليزفّوا بنت عكا بين اقربائها الذين تعرفت عليهم لأول مرة.







رام الله - دنيا الوطننشر الصحفي " طارق البكري" عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، قصة "زينة " وهي فلسطينية من عاكا هُجرت وهي بعمر ٦ سنوات خلال أحداث النكبة، من مدينة عكا الى لبنان مع عائلتها، مضت السنوات وانتقلت العائلة من مكان الى آخر لينتهي بها المطاف في كندا.