ليبرمان: اذا دوت صافرات الانذار بإسرائيل سنجعلها أقوى بغزة

قال أفيغدور ليبرمان وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي في رسالة تهديد: "نأمل أن تكون الليلة بدون صافرات إنذار، لأنه لو حدث ذلك سنجعل في غزة صافرات انذار أقوى".





جاءت تصريحات ليبرمان، خلال جولة له نظمها قبل قليل في مستوطنة (أور هنير) احدى مستوطنات غلاف غزة.









وقال ليبرمان مهددا حركة حماس: "الكرة الان في ملعب حركة حماس، لذا أوصيها بأن تتصرف بحكمة ولا تجبرنا على فعل ما نعرف كيف نفعله"، بحسب ما جاء على موقع القناة 14 الإسرائيلية.

رام الله - دنيا الوطنوفي السياق، أكد ليبرمان، أن اسرائل لا تريد ان تنجر الى حرب عسكرية، لذلك فانها تسعى الى بذل كل جهد لمنع عملية عملية عسكرية واسعة النطاق، على حد زعمه.