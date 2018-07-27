طائرات استطلاع اسرائيلية تستهدف مجموعة من المواطنين شرق غزة ولا اصابات
رام الله - دنيا الوطن
قصفت طائرة استطلاع اسرائيلية اليوم الجمعة، بصاروخ واحد، مجموعة من المواطنين في حي الدرج شرق مدينة غزة، ولم يسفر ذلك عن وقوع اصابات.
قصفت طائرة استطلاع اسرائيلية اليوم الجمعة، بصاروخ واحد، مجموعة من المواطنين في حي الدرج شرق مدينة غزة، ولم يسفر ذلك عن وقوع اصابات.
بدوره قال المتحدث باسم الجيش الاحتلال الاسرائيلي: "نفذت طائرة تابعة لقوات الجيش الإسرائيلي هجوما على مجموعة أطلقت بالونات حارقة من قطاع غزة باتجاه المستوطنات".
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