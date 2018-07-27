طائرات استطلاع اسرائيلية تستهدف مجموعة من المواطنين شرق غزة ولا اصابات





بدوره قال المتحدث باسم الجيش الاحتلال الاسرائيلي: "نفذت طائرة تابعة لقوات الجيش الإسرائيلي هجوما على مجموعة أطلقت بالونات حارقة من قطاع غزة باتجاه المستوطنات".

رام الله - دنيا الوطنقصفت طائرة استطلاع اسرائيلية اليوم الجمعة، بصاروخ واحد، مجموعة من المواطنين في حي الدرج شرق مدينة غزة، ولم يسفر ذلك عن وقوع اصابات.