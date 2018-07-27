المواطنون يؤدون صلاة العصر عند باب الاسباط.. والكسواني يعلن بدء الاعتصام المفتوح
رام الله - دنيا الوطن
أدّى المواطنون الفلسطينيون صلاة العصر عند باب الأسباط، أحد ابواب المسجد الاقصى المبارك، وذلك بعد اغلاق سلطات الاحتلال الاسرائيلي أبواب المسجد الاقصى أمامهم.
أدّى المواطنون الفلسطينيون صلاة العصر عند باب الأسباط، أحد ابواب المسجد الاقصى المبارك، وذلك بعد اغلاق سلطات الاحتلال الاسرائيلي أبواب المسجد الاقصى أمامهم.
بدوره، أعلن الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الاقصى المبارك عن بدء الاعتصام المفتوح عند باب الأسباط، إلى أن يتم اعادة فتح بوابات المسجد الاقصى.
وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي بأعداد كبيرة، المصلى القبلي للمسجد الاقصى المبارك.
وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي قد أغلقت جميع أبواب المسجد الاقصى المبارك واحتجزت عددا من المواطنين بداخله، وذلك عقب المواجهات التي اندلعت في باحاته.
يشار إلى أن قوات الاحتلال الاسرائيلي قد اقتحمت باحات المسجد الاقصى المبارك بعد صلاة ظهر اليوم الجمعة، واعتدت على المصلين بداخله بعد اطلاقها قنابل الغاز والرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، مما أدى الى اصابة العشرات منهم.
ويحتلف الفلسطينيون بمرور عام على اجبار سلطات الاحتلال الاسرائيلي على ازالة البوابات الالكترونية من على أبواب المسجد الاقصى المبارك.
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