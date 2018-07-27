مباشر | المواجهات على المناطق الشرقية لقطاع غزة

شؤون فلسطينية

المواطنون يؤدون صلاة العصر عند باب الاسباط.. والكسواني يعلن بدء الاعتصام المفتوح

المواطنون يؤدون صلاة العصر عند باب الاسباط.. والكسواني يعلن بدء الاعتصام المفتوح
رام الله - دنيا الوطن
أدّى المواطنون الفلسطينيون صلاة العصر عند باب الأسباط، أحد ابواب المسجد الاقصى المبارك، وذلك بعد اغلاق سلطات الاحتلال الاسرائيلي أبواب المسجد الاقصى أمامهم.

بدوره، أعلن الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الاقصى المبارك عن بدء الاعتصام المفتوح عند باب الأسباط، إلى أن يتم اعادة فتح بوابات المسجد الاقصى.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي بأعداد كبيرة، المصلى القبلي للمسجد الاقصى المبارك.

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي قد أغلقت جميع أبواب المسجد الاقصى المبارك واحتجزت عددا من المواطنين بداخله، وذلك عقب المواجهات التي اندلعت في باحاته.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الاسرائيلي قد اقتحمت باحات المسجد الاقصى المبارك بعد صلاة ظهر اليوم الجمعة، واعتدت على المصلين بداخله بعد اطلاقها قنابل الغاز والرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، مما أدى الى اصابة العشرات منهم.

ويحتلف الفلسطينيون بمرور عام على اجبار سلطات الاحتلال الاسرائيلي على ازالة البوابات الالكترونية من على أبواب المسجد الاقصى المبارك.


 

أخبار ذات صلة

طائرات استطلاع اسرائيلية تستهدف مجموعة من المواطنين شرق غزة ولا اصابات

طائرات استطلاع اسرائيلية تستهدف مجموعة من المواطنين شرق غزة ولا اصابات

في جمعة (أطفالنا الشهداء).. عشرة إصابات برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة

في جمعة (أطفالنا الشهداء).. عشرة إصابات برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة

تعقيبا على أحداث الاقصى.. حماس تدعو لمواجهة الاحتلال والانتفاض بوجهه بكل قوة

تعقيبا على أحداث الاقصى.. حماس تدعو لمواجهة الاحتلال والانتفاض بوجهه بكل قوة

(يديعوت أحرونوت): عملية القدس قد تفجّر موجة جديدة من العمليات بالقدس

(يديعوت أحرونوت): عملية القدس قد تفجّر موجة جديدة من العمليات بالقدس

إصابة طفلين بالرصاص المطاطي في كفر قدوم

إصابة طفلين بالرصاص المطاطي في كفر قدوم

صور: اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية كوبر قضاء رام الله

صور: اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية كوبر قضاء رام الله

سفارة فلسطين بالقاهرة: سيتم نقل جثمان الطفلة &#34;الخالدي&#34; التي توفت بشرم الشيخ

سفارة فلسطين بالقاهرة: سيتم نقل جثمان الطفلة "الخالدي" التي توفت بشرم الشيخ

فيديو: إصابة العشرات برصاص الاحتلال داخل باحات الاقصى.. واغلاق جميع أبوابه

فيديو: إصابة العشرات برصاص الاحتلال داخل باحات الاقصى.. واغلاق جميع أبوابه

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

طائرات استطلاع اسرائيلية تستهدف مجموعة من المواطنين شرق غزة ولا اصابات

طائرات استطلاع اسرائيلية تستهدف مجموعة من المواطنين شرق غزة ولا اصابات

تعقيبا على أحداث الاقصى.. حماس تدعو لمواجهة الاحتلال والانتفاض بوجهه بكل قوة

تعقيبا على أحداث الاقصى.. حماس تدعو لمواجهة الاحتلال والانتفاض بوجهه بكل قوة

إصابة طفلين بالرصاص المطاطي في كفر قدوم

إصابة طفلين بالرصاص المطاطي في كفر قدوم

صور: اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية كوبر قضاء رام الله

صور: اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية كوبر قضاء رام الله

سفارة فلسطين بالقاهرة: سيتم نقل جثمان الطفلة &#34;الخالدي&#34; التي توفت بشرم الشيخ

سفارة فلسطين بالقاهرة: سيتم نقل جثمان الطفلة "الخالدي" التي توفت بشرم الشيخ

فيديو: ماذا قال المواطنون في غزة عن انتشار رقصة (كيكي)؟

فيديو: ماذا قال المواطنون في غزة عن انتشار رقصة (كيكي)؟

جيش الاحتلال متخوف من تكرار عمليات القنص على حدود غزة

جيش الاحتلال متخوف من تكرار عمليات القنص على حدود غزة

هزة أرضية جديدة في طبريا

هزة أرضية جديدة في طبريا

منوعات

شاهد.. سميرة سعيد بـ نيولوك جرىء على بوستر ألبومها الجديد

شاهد.. سميرة سعيد بـ نيولوك جرىء على بوستر ألبومها الجديد

فيديو: الجدل يشتعل.. عمرو دياب لم يتراجع لأجل اليسا ويطلق أول أغانيه

فيديو: الجدل يشتعل.. عمرو دياب لم يتراجع لأجل اليسا ويطلق أول أغانيه

فيديو: فنانة لبنانية تفقد توازنها وتسقط أرضاً خلال تصويرها فيديو كليب

فيديو: فنانة لبنانية تفقد توازنها وتسقط أرضاً خلال تصويرها فيديو كليب

نادية الجندي تحذف 8 سنوات من عمرها وتعدل تاريخ ميلادها على ويكيبيديا

نادية الجندي تحذف 8 سنوات من عمرها وتعدل تاريخ ميلادها على ويكيبيديا

أخت &#34;ميغان ماركل&#34; تستغلها لجني الأموال بهذه الطرق

أخت "ميغان ماركل" تستغلها لجني الأموال بهذه الطرق

فيديو مؤلم لممثّل سوري شهير يبكي بعد هدم مطعمه في دمشق

فيديو مؤلم لممثّل سوري شهير يبكي بعد هدم مطعمه في دمشق

قبل تحذير نيابة الجرائم في رام الله.. شاهد أجمل &#34;كيكي&#34; فلسطينية

قبل تحذير نيابة الجرائم في رام الله.. شاهد أجمل "كيكي" فلسطينية

تصرف مُدهش وغير متوقع من مجلة &#34;فوربس&#34; العالمية تجاه فيروز

تصرف مُدهش وغير متوقع من مجلة "فوربس" العالمية تجاه فيروز

صور: نجمة تركية تثير الجدل بعد إفصاحها عن ديانتها

صور: نجمة تركية تثير الجدل بعد إفصاحها عن ديانتها

صور: الحرب تشتعل.. أروى &#34;تسخر&#34; من ألبوم إليسا وتكشف سبب خلافهما.. والأخيرة ترد

صور: الحرب تشتعل.. أروى "تسخر" من ألبوم إليسا وتكشف سبب خلافهما.. والأخيرة ترد

عربي

الإمارات: لن نسمح بـ &#34;حزب الله&#34; جديد في اليمن

الإمارات: لن نسمح بـ "حزب الله" جديد في اليمن

بعد هجوم باب المندب.. قرار سعودي يرفع أسعار النفط عالميًا

بعد هجوم باب المندب.. قرار سعودي يرفع أسعار النفط عالميًا

بشار الأسد: روسيا يجب أن تظل متواجدة في الشرق الأوسط لتحقيق التوازن

بشار الأسد: روسيا يجب أن تظل متواجدة في الشرق الأوسط لتحقيق التوازن

الحوثيون: قصفنا مطار أبو ظبي لأول مرة

الحوثيون: قصفنا مطار أبو ظبي لأول مرة