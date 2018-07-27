في جمعة (أطفالنا الشهداء).. عشرة إصابات برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، بإصابة عشرة مواطنين فلسطينيين بجراح مختلفة والاختناق، وذلك خلال مشاركتهم في فعاليات الجمعة الـ 18 لمسيرات العودة والتي حملت اسم (أطفالنا الشهداء)، على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
هذا وبدأ المواطنون بإشعال الاطارات المطاطية؛ لمنع قناصة الاحتلال من استهداف المتظاهرين على الحدود الشرقية لمدينة غزة.
يذكر أن الجماهير الفلسطينية بدأت بالتوافد الى مخيمات العودة شرق قطاع غزة، بعد عصر اليوم الجمعة؛ للمشاركة في جمعة (أطفالنا الشهداء).
وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، قد دعت سكان القطاع للمشاركة الواسعة في جمعة (أطفالنا الشهداء)، وقالت: "إن المسيرات ستبدأ مع صلاة العصر مباشرة حتى نهاية يوم الجمعة الساعة السابعة والنصف مساءً".
وطالبت الهيئة المواطنين بالتوجه إلى مخيمات العودة شرق قطاع غزة، مؤكدة على سلمية المسيرة وجماهيريتها وعلى استمرارها حتى تحقق أهدافها التي انطلقت من أجلها وهي حماية حقنا في العودة إلى فلسطين وكسر الحصار عن غزة ورفضا لصفقة القرن الامريكية وما يسمى بالوطن البديل عن فلسطين.
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