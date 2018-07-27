تعقيبا على أحداث الاقصى.. حماس تدعو لمواجهة الاحتلال والانتفاض بوجهه بكل قوة

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأهالي في القدس والضفة الغربية والداخل الفلسطيني وفي كل فلسطين، إلى مواجهة الاحتلال الاسرائيلي والانتفاض في وجهه بكل قوة، والقيام بالواجب الوطني في الدفاع عن أراضيهم ومقدساتهم.





تصريحات حركة حماس جاءت تعقيبا على اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي، لباحات المسجد الاقصى المبارك والاعتداء على المصلين، معتبرة أن ذلك إرهاب دولة منظم وخطير، ويمس وجود وإسلامية وعروبة المسجد الاقصى المبارك، كما ويعكس عنصرية حكومة الاحتلال وتطرفها، وحجم الظلم الكبير الواقع على الشعب الفلسطيني ومقدساته.





وقال الحركة: " ما كان ذلك ليحصل لولا الصمت الإقليمي والدولي على جرائم الاحتلال والقرارات الأمريكية الجائرة والداعمة لقيام الدولة اليهودية العنصرية المتطرفة الأخطر ليس على فلسطين فحسب، بل على المنطقة برمتها".





رام الله - دنيا الوطنوفي السياق، دعت حماس، العرب والمسلمين كافة، وأحرار العالم إلى التحرّك الشعبي والرسمي السريع والعاجل لإنقاذ المسجد الأقصى وحمايته من التهويد والتدنيس وتعزيز صمود أهلنا في القدس والوقوف إلى جانبهم، مطالبة منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية ورابطة العالم الإسلامي وكلّ الجمعيات والهيئات المعنيّة بالقيام بمسؤوليّاتها تجاه ما يجري في المسجد الأقصى، والعمل على ثبيت أهل فلسطين والقدس في مسيرة الدفاع عن المسجد الأقصى.