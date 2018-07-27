(يديعوت أحرونوت): عملية القدس قد تفجّر موجة جديدة من العمليات بالقدس

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: "إن الجيش الاسرائيلي يخشى من أن عملية الطعن التي نفذت أمس بالقدس، قد تفجر موجة جديدة من العمليات في يالضفة الغربية، حيث ساد الهدوء بشكل غير طبيعي في الأشهر الاخيرة".وأضافت: "تم نشر تعزيزات كبيرة هذا الصباح عند نقاط الاحتكاك في الضفة الغرية، ومفارق الطرق الرئيسية، وتم زيادة الحمياة في المستوطنات؛ لمنع المزيد من عمليات التسلل".