إصابة طفلين بالرصاص المطاطي في كفر قدوم

أصيب طفلان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية، السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 15 عاما.



وبحسب وكالة (وفا)، فإن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة فور انطلاقها من أمام مسجد عمر بن الخطاب وسط القرية، ما أدى لإصابة طفلين، بينما لا زالت المواجهات مستمرة.





رام الله - دنيا الوطن