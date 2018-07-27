صور: اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية كوبر قضاء رام الله
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة، في قريبة كوبر قضاء رام الله.
اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة، في قريبة كوبر قضاء رام الله.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت منذ الساعات الاولى من صباح اليوم، القرية التي ينتمي اليها الشهيد محمد طارق دار يوسف منفذ عملية الطعن، أمس الخميس، في مستوطنة آدم قرب بلدة حزما شمال القدس، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن واصابة اثنين اخرين.
وقد أخذت قوات الاحتلال مقاسات منزل الشهيد، في القرية؛ تمهيدا لهدمه.
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