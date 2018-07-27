سفارة فلسطين بالقاهرة: سيتم نقل جثمان الطفلة "الخالدي" التي توفت بشرم الشيخ

رام الله - دنيا الوطنأفادت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، أنه بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس، ووزير الخارجية رياض المالكي، فقد كلف سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح طاقم من كوادر السفارة لمتابعة الوضع الصحي لثمانية عشر مواطنا فلسطينيا أصيبوا بالتسمم، وكذلك متابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بنقل جثمان الطفلة تاليا الخالدي التي توفيت اثر شبهة تسمم حيث تباشر الجهات المسؤولة التحقيق، وذلك أثناء التواجد في رحلة سياحية بمحافظة شرم الشيخ بمصر.وكلف سفير دولة فلسطين بالقاهرة مندوب السفارة بالسفر إلى شرم الشيخ، لمتابعة الاجراءات القانونية والادارية لنقل جثمان الطفلة تاليا الخالدي، حيث سيتم مباشرة الاجراءات عقب صدور تقرير الطب الشرعي وتقرير النيابة المتعلق بها.وقامت السفارة بنقل كافة الفلسطينيين المصابين بالتسمم من رجال ونساء وأطفال إلى مستشفى شرم الشيخ وتقوم على متابعة حالتهم الصحية، وكذلك قامت بتغيير مكان اقامتهم بالفندق فورا.وأفاد الأطباء باستقرار حالات جميع المصابين باستثناء طفل لا يزال في العناية المركزة.