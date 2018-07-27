فيديو: إصابة العشرات برصاص الاحتلال داخل باحات الاقصى.. واغلاق جميع أبوابه

أصيب عشرات المصلين الفلسطينيين، بعدما أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي قنابل الغاز والرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط عليهم، فيما أصيب جندييْن إسرائيلييْن، وذلك خلال المواجهت التي اندلعت، بعد ظهر اليوم الجمعة، في باحات المسجد الاقصى المبارك.





وعلى أثر المواجهات، فقد أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي جميع أبواب المسجد الاقصى المبارك، وواحتجزت النساء والمصلين بداخلها.





ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى باحات المسجد الأقصى، فو انطلاق مسيرة تندد باستمرار الاعتداءات الاسرائيلية على المقدسات في مدينة القدس، فيما اعتلت عناصر القناصة في جيش الاحتلال أسطح المصليات والأبنية المحيطة في المسجد الأقصى.



وفي السياق ذاته، اشتدت المواجهات قرب باب المغاربة وباب السلسلة، إذ توافد المئات من المصلين للتصدي لاقتحام قوات الاحتلال، فيما انتشرت قناصة الاحتلال الاسرائيلي في محيط المسجد الاقصى المبارك، بحسب ما أفاده شهود عيان في المكان.







وأفاد شهود عيان، بأن قناصة الاحتلال الاسرائيلي انتشروا في محيط المسجد الاقصى المبارك.





في غضون ذالك، أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي جميع أبواب المصلى القبلي، وحاصر مئات المصلين بداخله، واعتقلت عددا منهم.































رام الله - دنيا الوطن